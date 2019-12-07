Плодотворно поработали: Путин и Лукашенко говорили более пяти часов

Позиции России и Белоруссии по многим проблемам, даже по вопросам нефти и газа, были очень серьезно сближены, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин по итогам переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, состоявшихся 7 декабря в Сочи.

"Плодотворно поработали", — сказал журналистам Орешкин.

По его словам, в ходе переговоров страны достигли серьезного прогресса по целому ряду направлений: по сельскому хозяйству, связи, таможне, регулированию нефтяного рынка и других.

Российский министр сообщил также, что у Путина и Лукашенко уже запланирована встреча на 20 декабря. Она состоится в Санкт-Петербурге.

Российско-белорусские переговоры в Сочи продолжались пять с половиной часов. Прощались лидеры тепло, Владимир Путин лично проводил Александра Лукашенко, передает телеканал "Россия 24".