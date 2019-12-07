Российские биатлонисты заняли четвертое место на эстафете Кубка мира в Эстерсунде

Мужская сборная России по биатлону завершила эстафету на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде на четвертом месте. За Россию выступали Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

За время гонки россияне пробежали один штрафной круг, потратили десять дополнительных патронов. В итоге их отставание от победивших норвежцев (1 час 10,30,4 секунды / 0 штрафных кругов + 9 патронов) составило 1 минуту 41,4 секунды. Впереди России расположилась Франция (+32,3 / 1+7) и Италия (+1.27 / -+8).

Этап Кубка мира в Эстерсунде завершится женской эстафетой.