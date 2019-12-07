Фигуристы Степанова и Букин стали четвертыми в финале Гран-при

Российский дуэт фигуристов Александра Степанова и Иван Букин стали четвертыми в соревнованиях танцевальных пар в финале Гран-при, проходящего в итальянском Турине. По итогам двух программ россияне набрали 204,88 балла.

Победу одержал французский танцевальный тандем Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон, результат которых составил 219,85. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (210,68), замкнули тройку их соотечественники Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (207,93).

Отметим, что шедшие после короткой программы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили финал Гран-при на шестом месте. Их результат – 203,39 балла.