Волейбольный "Зенит" упустил путевку в финал клубного чемпионата мира

Волейбольный клуб "Зенит" не смог завоевать путевку в финал клубного чемпионата мира. В полуфинальной встрече казанцы потерпели поражение от бразильского "Сада Крузейро". Турнир проходит в Бразилии.

Матч завершился со счетом 3:0 (25:21, 25:22, 25:23) в пользу команды из Бразилии. Самым результативным волейболистом матча стал "зенитовец" Эрвин Нгапет, набравший 17 очков. Еще 14 очков у Цветана Соколова. В составе победителей 16 баллов набрал Факундо Конте.

Теперь "Зенит" поборется за бронзовые медали мирового первенства. Его соперником станет проигравший во второй полуфинальной паре, где сыграют "Лубе Чивитанова" (Италия) и "Аль-Райян" (Катар). Победитель же выйдет в финал и станет соперником "Крузейро".

Финал и матч за третье место состоятся восьмого декабря.