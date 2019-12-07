Трамп заявляет, что у него прекрасные отношения с лидером КНДР

Пхеньян не будет предпринимать враждебные действия в отношении Вашингтона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Переговоры между США и КНДР по ядерной проблеме Корейского полуострова застопорились на фоне испытаний корейцами систем вооружений​​​. При этом КНДР пока не осуществляла новых ядерных испытаний и запуск ракет значительной дальности, сообщает РИА Новости.

"Я буду удивлен, если Северная Корея станет действовать враждебно. У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Думаю, мы оба хотим, чтобы так и оставалось", — заявил Трамп.

В диалоге по ядерному разоружению между КНДР и США пока тупик: в ходе рабочих консультаций в Швеции в начале октября северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров по причине того, что США пришли на них с "пустыми руками". США, в свою очередь, назвали переговоры хорошими с рядом новых "креативных идей".