Поветкин и Хантер не выявили претендента на титул чемпиона WBA, завершив бой вничью

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин завершил бой за право претендовать на звание чемпиона мира по версии WBA против американца Майкла Хантера ничьей. Поединок проходил в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии.

Бой между 40-летним Поветкиным и 31-летним Хантером продолжался все 12 раундов. По их итогам судейский корпус не смог выявить победителя. Судьи разошлись во мнениях, что отразилось в итоговых оценках: 115:113 в пользу американца, 115:113 в пользу россиянина, 114:114 – ничья.

Таким образом, главный претендент на бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации не определен. На данный момент чемпионским поясом владеет американский боксер Энди Руис. В ночь с седьмого на восьмое декабря он проведет реванш против британца Энтони Джошуа.

Поветкин же после боя с Хантером имеет в своем активе 35 побед (24 – нокаутом), одну ничью и два поражения. Хантер одержал 18 побед (12 – нокаутом), один бой завершил ничьей, а еще один – проиграл.