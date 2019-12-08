МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.

По словам главы фонда Кристалины Георгиевой, она провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским​​​; он рассказал ей о реформах, которые внедряются в его стране, и обсудил условия новой программы сотрудничества.

"Программа имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", — отметил Владимир Зеленский.

Георгиева добавила, что экономический успех Украины критически зависит от укрепления верховенства права, улучшения судебной системы и сокращения роли специальных интересов в экономике.

Соглашение с МВФ еще нужно будет одобрить руководству фонда и совету управляющих, сообщает РИА Новости.