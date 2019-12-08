"Ювентус" впервые проиграл в сезоне. Его остановил "Лацио"

Туринский "Ювентус" не смог продлить свою беспроигрышную серию текущего сезона в матче 15 тура чемпионата Италии. Футболисты "Старой синьоры" на выезде встречались с римским "Лацио". "Орлы" нанесли "Юве" поражение со счетом 1:3.

Лидер туринской команды Криштиану Роналду открыл счет в поединке на 25 минуте. Но "римлянин" Луис Фелипе Рамос восстановил статус-кво, забив гостям в "раздевалку".

На 69 минуте встречи подопечные Маурицио Сарри остались в меньшинстве после прямой красной карточки Хуана Куадрадо. Спустя пять минут "лациале" вышли вперед усилиями Сергея Милинковича-Савича. "Юве" мог отыграться на 79 минуте, когда в ворота римлян был назначен пенальти, но Чиро Иммобиле 11-метровый не реализовал.

А уже в добавленное время бывший игрок московского "Локомотива" Фелипе Кайседу поставил точку в матче, забив на 95 минуте.

Для "Ювентуса" это поражение стало первым в нынешнем сезоне. Клуб из Турина остался с 36 очками и продолжит занимать вторую строчку, уступая лидерство миланскому "Интеру". "Лацио" же набрал 33 балла и занимает третью позицию.