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8 декабря 201902:29

ДТП в Мексике: аммиак убил 5 человек, 21 с отравлением в больницах

Global Look Press

На шоссе между мексиканскими штатами Мичоаканом и Герреро перевернулась фура с прицепом-цистерной, в которой был газ.

Мимо ДТП проезжал пассажирский автобус, который оказался в облаке аммиака. В результате пять человек погибли от интоксикации, четверо на месте и один в больнице​​​. Среди жертв есть несовершеннолетние. 21 пассажир отправлены в больницы штата Мичоакан с отравлением, передает РИА Новости.

На несколько часов на месте ДТП было перекрыто движение транспорта. К спасательным работам были привлечены отряды министерства обороны и национальной гвардии.

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