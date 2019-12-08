Пентагон обеспокоен своим отставанием от российского гиперзвукового оружия

США приходится нагонять Россию в разработке гиперзвукового оружия, в дело идет каждый доллар, заявил министр обороны США Марк Эспер.

На форуме по безопасности в Калифорнии Эспера спросили о разработке Россией гиперзвукового оружия​​​. Он ответил, что несколько лет назад Штаты, видя, что они явно лидируют, сделали паузу в этих технологиях, а теперь играют в догонялки.

"Министерство обороны вкладывает каждый доллар, который мы физически можем использовать, для достижения конкурентного преимущества в области гиперзвукового оружия", — сказал Эспер.

Также он выразил беспокойство тем, что некоторые новые разработки России якобы не учитываются Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

6 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что Москва готова обсуждать возможность включения в будущий ДСНВ систем "Кинжал" и "Посейдон": "Мы готовы эти темы обсуждать, но в широком контексте диалога по стратегической стабильности, что означает, что мы, со своей стороны, будем ставить перед США вопросы, которые нас интересуют".

5 декабря в беседе с "Интерфаксом" тезис о заморозке работ по тому же "Посейдону" подтвердил и бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

"Если они не будут укладываться в рамки договора, то я не исключаю, что Россия может пойти на компромиссы и заморозить работы по этим видам вооружений, чтобы была возможность заключить договор", — сказал он.