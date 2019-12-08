Иностранцы трех сортов: Джонсон хочет ввести в Британии новую систему виз

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря. Об этом он заявил в интервью газете "Санди Таймс".

В статье говорится о намерении премьер-министра ввести три типа рабочих виз и создать балльную систему оценки въезжающих иностранцев, сообщает ТАСС.

Виза типа "Исключительный талант" будет выдаваться тем, у кого есть серьезные заслуги в научной сфере, культуре или в бизнесе. Во вторую категорию попадут квалифицированные работники. Представители обеих групп будут иметь высокие шансы на получение вида на жительство, а затем и гражданства страны в отличие от людей, получивших визу последнего типа. А она, эта виза, предназначена для мигрантов с низким уровнем навыков.

Джонсон подчеркнул, что новые меры нацелены на снижение числа трудовых мигрантов, однако они не будут носить радикальный характер. "Британия останется открытой миру, но открытой для всего мира и на справедливых условиях", — заявил премьер.