Ничушкин продлил победную серию "Колорадо" в НХЛ

Американский хоккейный клуб "Колорадо Эвеланш" одержал победу в матче "регулярки" НХЛ против "Бостон Брюинз" со счетом 4:1. Одним из авторов голов "вулканов" стал российский нападающий Валерий Ничушкин.

24-летний россиянин при счете 0:1 в пользу "Бостона" сравнял счет. Это произошло на 18-й минуте встречи. Позже его одноклубники Иэн Коул, Андре Бураковски и Габриэль Ландеског забили еще по одной шайбе и принесли победу "Колорадо".

В составе "Брюинз" единственный гол на счету Криса Вагнера.

"Колорадо" добился в НХЛ шестой победы кряду. Благодаря этому он набрал 40 очков и сместил со второй строчки Западной конференции "Эдмонтон Ойлерз". Для "Бостона" же эта осечка стала второй подряд, с 46 баллами он по-прежнему второй, но на Востоке.