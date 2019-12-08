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8 декабря 201905:55

На Украине несут чушь: мнение Соловьева о конфликте в Донбассе

Станислав Красильников/ТАСС

Эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для украинской государственности, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Так он прокомментировал слова секретаря закрытого заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который предположил, что после саммита в "нормандском формате" может случиться как и прекращение внутриукраинского конфликта, так и его эскалация, передает РИА Новости.

"Так глубокомысленно несут чушь, что уже хочется им вызвать хороших психиатров. Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", — написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии ("нормандская четверка") по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Париже.

7 декабря в офисе Зеленского прошло заседание Совбеза Украины. По его итогам стало известно, что Зеленский планирует обсудить в Париже четыре основных вопроса: возвращение на Украину всех пленных, полное прекращение огня в Донбассе, контроль над границей и выборы в регионе

Зеленский подтвердил, что в рамках саммита у него запланирована встреча с главой российского государства Владимиром Путиным.

Накануне визита в Париж, 6 декабря, Зеленский отправился в Донбасс наградить военных. Поздравление президент выпустил и у себя в соцсетях. "Мы скоро вернем наших людей и наши территории, — пообещал он на своей странице в Instagram. — Донбасс — это Украина. Луганск – это Украина, Крым – это Украина".

Тем временем в Киеве готовится очередной "майдан". Лидеры трех украинский фракций — Порошенко, Тимошенко и Вакарчук — призывают граждан собраться на площади Независимости восьмого декабря. Главный лозунг – никаких компромиссов на европейском и атлантическом курсе.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на сессии международной конференции "Средиземноморские диалоги", Россия ждет от саммита дополнительных договоренностей, которые позволят прекратить конфликт на востоке Украины.

Он особо отметил, что отсутствие прогресса по Донбассу целиком на совести прежней администрации Украины. А вот Владимир Зеленский, по мнению российского министра, проявил волю к достижению мира в регионе, несмотря на препоны радикалов.

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