"Солисты Москвы" закрыли "Русские сезоны" в Германии

Концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета завершил фестиваль "Русские сезоны в Германии".

Выступление прошло в знаменитой филармонии на Эльбе в Гамбурге. Музыканты исполнили произведения Альфреда Шнитке. Также прозвучали работы Паганини и Чайковского.

На церемонии закрытия бывший президент ФРГ Кристиан Вульф отметил, что российско-германское сотрудничество в сфере культуры выходит на новый уровень, передает "Россия 24".

В свою очередь, глава российского Минкультуры Владимир Мединский поблагодарил Берлин за помощь в организации фестиваля.