По факту ДТП в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили по факту ДТП в Нижнем Новгороде. Один человек погиб, 11 пострадали. Среди них 9 детей, с различными травмами их увезли на скорой.

В момент аварии школьники направлялись в театр. Сопровождающая их женщина скончалась в больнице, сообщает "Россия 24".

По версии следствия, ДТП спровоцировал водитель Toyota. Он выезжал с прилегающей территории на одну из центральных улиц города. Иномарка столкнулась с Audi и еще одним припаркованным автомобилем, который вылетел на тротуар, врезавшись в группу школьников.

За рулем Toyota находился 43-летний безработный мужчина. Ранее его лишали прав за езду в пьяном виде, но срок наказания уже истек. После ДТП от прохождения медэкспертизы мужчина отказался. Решается вопрос о его задержании.