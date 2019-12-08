Радулов и Гурьянов помогли "Далласу" обыграть "Айлендерс"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге продолжился матчем "Даллас Старз" – "Нью-Йорк Айлендерс". "Звезды" выиграли с результатом 3:1.

Решающий вклад в победу "Старз" внесли российские легионеры. Вернувшийся на лед после травмы Александр Радулов забросил вторую шайбу, ставшую победной. Денис Гурьянов после передачи Радулова реализовал численное преимущество и установил окончательный счет – 3:1. Вратари Антон Худобин ("Даллас") и Семен Варламов ("Айлендерс") провели всю встречу на скамейке запасных.

На счету Радулова теперь 9 голов и 8 передач. Гурьянов забросил 6 шайб и 4 раза ассистировал партнерам.