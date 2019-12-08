В подмосковной деревне Ромашково горит гостиничный комплекс

В деревне Ромашково Одинцовского района Подмосковья горит гостиничный комплекс "Усадьба Ромашково".

В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что пожар произошел в магазине на первом этаже здания.

Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 400 квадратных метров, передает ТАСС.

На момент пожара в гостинице было 20 постояльцев и 10 человек персонала. На данный момент эвакуированы 19 человек, судьба одного неизвестна.

На месте работают 25 человек и семь единиц техники. Для тушения пожара также направлены пожарные из Москвы.