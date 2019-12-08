Пожар в Нью-Дели: десятки погибших и пострадавших

Больше 40 человек погибли в результате пожара на одной из фабрик в Нью-Дели. Огонь вспыхнул ранним утром, большинство людей, находившихся внутри здания, в этот момент спали.

На место ЧП прибыли около 30 пожарных расчетов, передает телеканал "Россия 24". Спустя несколько часов огонь потушили.

На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб и полиция. Десятки пострадавших доставлены в больницы с сильными ожогами. Причины пожара пока не установлены.