Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко, поздравив своего коллегу с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства. Владимир Путин отметил: историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, которые основываются на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости, передает телеканал "Россия 24".

Президент России высоко оценил достигнутый прогресс на пути интеграции и сотрудничества, координацию усилий в сферах безопасности и внешней политики, интенсивное развитие торгово-экономических и межрегиональных связей, а также реализацию за счет союзного бюджета инновационных научно-технических программ и масштабных гуманитарных проектов.

Президент Белоруссии также поздравил своего российского коллегу с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства, передает ТАСС. Он выразил убеждение, что ему и Владимиру Путину удастся "придать новую динамику реализации Союзного договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия".

Накануне в Сочи прошли переговоры Путина и Лукашенко, длившиеся пять с половиной часов. Первые два часа лидеры двух стран беседовали с участием членов делегаций, затем во время обеда встреча продолжилась тет-а-тет. После этого президенты продолжили обсуждение с главами правительств России и Белоруссии Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом, а также министрами обеих стран.

Переговоры были плодотворными, рассказал затем журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. По его словам, в ходе переговоров страны достигли серьезного прогресса по целому ряду направлений — по сельскому хозяйству, связи, таможне, регулированию нефтяного рынка и другим. Позиции России и Белоруссии по многим проблемам, даже по вопросам нефти и газа, были очень серьезно сближены.