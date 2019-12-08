Новым тренером "Оренбурга" стал Константин Емельянов

"Оренбург" определился с новым тренером. Им стал Константин Емельямнов, ранее входивший в штаб предыдущего наставника Владимира Федотова.

Накануне Владимир Федотов покинул пост главного тренера южноуральской команды. В воскресенье об уходе Федотова было объявлено официально. Новым тренером был назначен 49-летний Константин Емельянов.

В бытность футболистом Емельянов выступал за "Луч" из Владивостока, хабаровский СКА и омский "Иртыш". Будучи тренером Константин Владиленович работал в "Луче", а с 2017 трудился в "Оренбурге" помощником главного тренера.