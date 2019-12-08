Пожар в подмосковной гостинице локализован

Пожар в подмосковной гостинице "Усадьба Ромашково" локализован. Ранее он успел распространиться до тысячи квадратных метров, сообщает телеканал "Россия 24".

По предварительной информации, пожар начался с помещения магазина на первом этаже. Здание гостиницы деревянное с мансардой. Во время ЧП мансарда выгорела и обрушилась.

Пока остается неизвестной судьба одного человека – предположительно, он мог выехать до пожара. Местонахождение его устанавливается. Остальные работники гостиничного комплекса и постояльцы уже покинули горящее здание.

Установлено, что в момент возгорания в здании находились 20 постояльцев и 10 сотрудников.