Софья Великая вынуждена покинуть ОКР под давлением ВАДА

Знаменитая российская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Софья Великая вынуждена сложить с себя полномочия члена исполкома Олимпийского комитета России. Спортсменке пришлось подчиниться требованиям Всемирного допингового агентства.

Об уходе Софьи Великой из ОКР сообщил президент организации Станислав Поздняков. "Я проинформировал участников Саммита о том положении, в которое поставлены сейчас, вследствие озвученных рекомендаций, члены Комиссии спортсменов ОКР и, в первую очередь, ее Председатель, входящий по должности в состав исполкома ОКР, — олимпийская чемпионка и действующая спортсменка Софья Великая", — заявил Станислав Поздняков.

"Как член исполкома, она, получается, тоже может попасть под предполагаемые ограничения со стороны ВАДА, что категорически противоречит позиции МОК в том, что спортсмены – главная движущая сила олимпийского движения, и их права должны соблюдаться. Причем санкции в отношении исполкома ОКР предлагаются именно коллективные. В нынешних обстоятельствах Софья была вынуждена подать заявление о сложении с себя полномочий члена исполкома ОКР. Таким образом, налицо прямое вмешательство в автономию олимпийского движения. В сложившейся ситуации ОКР будет отстаивать и защищать права спортсменов и своих членов, участников олимпийского движения законными методами", — добавил президент ОКР.