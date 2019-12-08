Ученые назвали этапы старения человека

Ученые Стэнфордского университета выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов, сообщает портал Nature Medicine. В исследовании принимали участие 4,26 тысячи человек в возрасте от 18 до 95 лет. Медики исследовали 2,9 тысячи белков плазмы человека и обнаружили в ней заметные нелинейные изменения с возрастом. Исследование показало: наиболее заметны изменения в четвертом, седьмом и восьмом десятилетиях жизни – в 34 года, в 60 и 78 лет. Этот новый подход к изучению старения может помочь при поиске путей лечения возрастных заболеваний, заключается в публикации.