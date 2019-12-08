Петербуржец хочет получить миллиард за два рубля

Житель Санкт-Петербурга оценил двухрублевую монету 2016 года в миллиард рублей. Такое предложение продажи или обмена появилось в сервисе бесплатных объявлений Avito.

Как пояснил продавец, редкой и ценной монету делает брак чеканки - аверс повернут относительно реверса ровно на 90 градусов. Двухрублевка изготовлена на Московском монетном дворе, пишет РИА Новости.

Как сообщает "Пятый канал", владелец объявления выставил такую запредельную цену продажи в уверенности, что монета заинтересует коллекционеров.

"Вам некуда девать деньги, и вы бесцельно бродите по интернету в надежде увидеть хоть что-то безумное, ради чего можно было бы потратить ваш миллиард рублей? Окей, вы нашли, что искали!" — написал в объявлении продавец.

В настоящее время петербуржец продает на портале еще 75 предметов: от детских ледянок до смартфона.