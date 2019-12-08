Российские гандболистки обыграли румынок в матче чемпионата мира

В Японии стартовал основной этап чемпионата мира по гандболу среди женщин. Сборная России нанесла поражение команде Румынии с результатом 27:18.

Самыми результативными в российской команде стал Владлена Бобровникова и Анна Вяхирева, забросившие по пять мячей. Три гола на счету нашего вратаря Анны Седойкиной, заменившей травмированную Викторию Калинину, которая защищала ворота в матчах предварительного группового этапа.

После победы над румынками в активе российской сборной стало шесть очков, и она возглавляет таблицу в группе I. Учтены победы над командами Швеции и Японии, одержанные на предварительном групповом этапе. Россиянкам предстоит сыграть со сборными Черногории (10 декабря) и Испании (11 декабря). В полуфинал выходят по две лучших команды из двух групп.