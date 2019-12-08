Камера запечатлела разрушительный взрыв газа в жилом доме в Словакии

В Сети опубликована запись с камеры уличного видеонаблюдения, зафиксировавшая момент взрыва, прогремевшего в минувшую пятницу, 6 декабря, в многоэтажном жилом доме в городе Прешов в Словакии.

В результате инцидента погибли восемь человек, еще четыре десятка – числятся в списке пострадавших.

Как удалось установить, наиболее вероятной причиной ЧП стало невысокое качество проведенных ремонтных работ, затрагивавших, в том числе, газовые коммуникации.

Правоохранители уже задержали директора и пятерых сотрудников строительной фирмы, чьи непрофессиональные действия, в итоге, могли привести к трагедии.

Как сообщает ТАСС, владельцы дома, где взорвался газ, знали о том, что при прокладке газораспределительных труб внутри дома были допущены нарушения, однако они проигнорировали предупреждения специалистов противопожарной службы и не стали их устранять.

Кроме того, выяснилось, что опоры лестниц имели слабые крепления, поэтому после взрыва они обвалились. Из-за этого увеличилось количество погибших и пострадавших – люди просто не сумели своевременно покинуть загоревшееся здание.