"Усадьбу Ромашково" потушили

Пожарные справились с огнем в гостинице "Усадьба Ромашково" в Подмосковье. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России, деревянный трехэтажный комплекс загорелся в воскресенье утром. Огонь распространился 1050 квадратных метров.

В момент ЧП в "Усадьбе Ромашково"​ в Одинцове находились 20 гостей и 10 работников гостиницы. Информация о возможных пострадавших и причинах пожара уточняется.