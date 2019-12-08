Трагедия в одесском колледже: число жертв возросло до 10

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 10 (ранее сообщалось о восьми погибших), при разборе завалов были обнаружены два тела. Число пострадавших исчисляется 30, девять человек помещены в стационары местных больниц, сообщает госслужба Украины по ЧС.

Пожар в историческом здании, где располагается колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, возник в среду в первой половине дня. В момент возгорания в здании находилось более 400 человек. Следователи рассматривают две версии возгорания: неисправность электрооборудования и умышленный поджог.

Президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем национального траура и поручил властям Одессы оказать помощь пострадавшим.