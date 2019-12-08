Новым тренером лондонского "Арсенала" может стать Микель Артета

Лондонский "Арсенал" может возглавить бывший полузащитник клуба Микель Артета. В настоящее время испанский специалист входит в тренерский штаб "Манчестер Сити" и является помощником соотечественника Хосепа Гвардиолы.

На прошлой неделе был отправлен в отставку тренер "канониров" Унаи Эмери. Исполняющим обязанности назначен бывший игрок лондонского клуба Фредрик Юнгберг, но в первом матче под его руководством "Арсенал" проиграл дома "Брайтону". Поэтому в ближайшее время будет подобран новый тренер, а Юнгберг станет его помощником.

Микель Артета выступал за "Арсенал" с 2011 по 2018 годы. После завершения карьеры Микель стал помощником Гвардиолы в "Манчестер Сити", однако 37-летний баск может уйти из тренерского штаба чемпионов Англии ради самостоятельной практики