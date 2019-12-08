Лукашенко покинул резиденцию Путина незаметно для журналистов

О ходе встречи президента России Владимира Путина с коллегой из Белоруссии рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Переговоры прошли накануне в сочинской резиденции российского президента "Бочаров ручей".

В зале для переговоров белорусский премьер в задумчивости, у всей белорусской делегации — массивные кипы документов. Две страны в очередной раз пытаются исполнить то, что записано в Союзном договоре 20-летней давности. До сих пор сделано далеко не все.

Российский президент поблагодарил коллегу за готовность приехать именно в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства. Это важно, отметил Путин. Лукашенко поблагодарил за приглашение и отметил: в рамках интеграции двух государств уже многое сделано, но многое и еще предстоит сделать.

На переговорах произошел забавный инцидент: когда по завершении протокольной части встречи многочисленные журналисты покидали зал, кто-то из них задел выключатель и в зале на несколько секунд погас свет. Когда такое происходит во время переговоров на высшем уровне, то тут же вызывает самые разные комментарии — в том числе и со стороны самих президентов.

"Это Дима Песков все", — предположил Лукашенко.

"Караул устал", — отметил российский президент.

Это замечание Путина будто стало предвестником того, что произошло потом: переговоры президентов России и Белоруссии завершились почти через шесть часов после их начала.

Переговоры шли четыре часа, пять, пошел шестой — и никаких новостей. В проеме открывающихся время от времени дверей можно было разглядеть министра энергетики РФ Новака — именно энергетика остается главным вопросом, по которым Москва и Минск все никак не могут договориться. В итоге, пока журналисты томились у дверей, лишь немногие успели заметить: кортеж Лукашенко покинул резиденцию Путина.

К журналистам вышел глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. По его словам, по многим позициям, в том числе по энергетике, стороны продвинулись, но вот как именно, он говорить не стал. Переговоры президентов продолжатся 20 декабря.

А на следующий день после переговоров в Сочи Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму, поздравив коллегу с 20-летием подписания Союзного договора. Лукашенко также поздравил Путина и выразил убеждение, что двум президентам удастся "придать новую динамику реализации Союзного договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия".