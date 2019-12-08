Путин поздравил "МиГ" с 80-летием

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов самолетостроительной корпорации "МиГ" — ей исполнилось 80 лет. В телеграмме президента России, в частности, говорится, что на предприятии создается самая современная и конкурентоспособная техника.

Это, в том числе, многофункциональный истребитель МиГ-35 и модернизированный перехватчик МиГ-31, вооруженный гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Кроме того, президент отметил роль Артема Микояна и Михаила Гуревича, стоявших у истоков создания ОКБ "МиГ", передает телеканал "Россия 24". Глава государства выразил уверенность, что в корпорации и дальше будут вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности и безопасности страны.