Школьницы и водитель легковушки погибли в столкновении с трактором в Чувашии

Вечером в минувшую субботу, 7 декабря, в Чувашии легковая машина столкнулась с трактором, в результате аварии погибли три человека, об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Автомобиль Kia врезался в прицеп трактора, груженый бревнами. На месте аварии скончался водитель и две пассажирки – несовершеннолетние ученицы восьмого и десятого классов.

"Возможно, 22-летний житель Яльчикского района, получивший водительские права два года назад, отвлекся, да и скорость движения транспортного средства превышала установленную", — предположили в правоохранительных органах.

Известно, что в текущем году погибший автомобилист "набрал" шесть штрафов, преимущественно – за нарушение скоростного режима.