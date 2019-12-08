Украинским властям напомнили слова мудрых старейшин

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко обвинил украинское руководство в отсутствии благодарности за территории, полученные республикой во время нахождения в Советском Союзе. Как напомнил Журавко в записи в соцсети "Вконтакте", Владимир Ленин создал Украинскую ССР, Иосиф Сталин увеличил её размер западными областями, а Никита Хрущев с "барского плеча" подарил Крым".

Журавко уверен, что Украине не ценит то, что получила без усилий.

"Все-таки я с мудрыми старейшинами согласен, когда они говорят, что все то, что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови – оно цениться никогда не будет", — написал экс-депутат.

Журавко подчеркнул, что после обретения независимости Украина не стала "сохранять и укреплять то, что досталось, как манна с неба", а занялась "набиванием карманов". "Тупые и жестокие правители Украины", написал бывший депутат, увлеклись пополнением счетов в заграничных банках.

Такие действия, считает политик, и привели к возвращению Крыма в состав РФ, а Донбасс заставляют покинуть Украину.