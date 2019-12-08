Мендель и Разумков уточнили "нормандские" планы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поднимет на встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже три вопроса, заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель. На своей странице в "Фейсбуке" она перечислила эти темы: обмен пленными, прекращение огня, вывод войск с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Она назвала эти темы "первыми тремя шагами", которые сделает Зеленский на встрече в Париже. Причем первые две темы непосредственно касаются человеческих жизней, последняя – условие для проведения выборов в Донбассе. Однако украинцам, чтобы избежать разочарования, не следует ожидать быстрого завершения конфликта в Донбассе после встречи лидеров "четверки". Впрочем, само мероприятие может стать реальной возможностью для прекращения огня в Донбассе.

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, оценивая предстоящую встречу, отметил, что Зеленский будет придерживаться "красных линий". Это невозможность проведения выборов в Донбассе до прекращения конфликта и вывода войск, возврат под контроль части украинско-российской границы. Парламентарий также надеется на то, что "наши территории вернутся", не уточняя, о каких регионах идет речь.

Саммит в "нормандском формате" пройдет в Париже в понедельник, 9 декабря. В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Формат "нормандии" существует с июня 2014 года. В ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе, начавшегося после объявления независимости. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.