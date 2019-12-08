Телемост Путина и Си: подробности

Второго декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин торжественно запустили поставки российского природного газа в Китай по восточному маршруту трубопровода "Сила Сибири". Запуск прошел в режиме телемоста. О том, как к этому телемосту готовились, рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Полтора миллиарда телезрителей китайских телеканалов в тот день повсюду первой новостью видели эти кадры. Когда зрителей у телемоста чуть ли не столько, сколько по всему миру смотрят разве что Олимпиады, все должно пройти на высшем уровне. И в Сочи, и в Пекине активно шли репетиции.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер построил и запустил так много подстанций и газопроводов, что давно освоил вторую профессию — журналиста, который отлично работает на прямых включениях. Другим газовикам выступать перед президентами предстояло впервые. Во время генерального прогона случались запинки в чуть ли не самом важном слове — имени председателя КНР.

Чтобы и телемост прошел хорошо, службы протокола двух стран договорились о синхронизации появления лидеров — российская предупреждает о возможной задержке в 5-7 минут. Однако никаких задержек в итоге не было — Путин и Си Цзиньпин появились на телемосте вовремя и одновременно.

Старт поставок газа Путин назвал событием историческим и для отношений двух стран, и для энергетики в целом. А телемост прошел без единой ошибки.

И даже тот, кто переживал перед выступлением на глазах у лидеров двух стран, справился с задачей на отлично. Впрочем, работникам "Газпрома" можно начинать тренироваться перед другим большим событием: в начале января запускается еще и "Турецкий поток".