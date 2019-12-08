Алишер Усманов призвал не допустить дискриминации российских спортсменов

Президент Международной федерации фехтования (МФФ) Алишер Усманов обратился к президенту МОК Томасу Баху и главе ВАДА Крэйгу Риди с открытым письмом. Усманов призвал не допустить дискриминации российских спортсменов.

Алишер Усманов считает, что борьба с допингом не должна превращаться в линчевание. Недопустимо и повторное наказание за одну и ту же провинность. Президент МФФ призвал не допустить отстранения российских спортсменов от международных соревнований. По мнению Усманова, запрет выступать под своим флагом является дискриминацией.

"Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав. Предлагаю исходить из этой цели и обеспечить право чистых российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях без дискриминации и необоснованных ограничений", — приводит выдержку из письма Алишера Усманова "Российская газета".