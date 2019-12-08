Шорт-трек. Сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира

В Шанхае продолжается этап Кубка мира по шорт-треку. Мужская сборная России стала победителем эстафеты на дистанции 5 000 метров.

Сборная России, за которую выступали Даниил Ейбог, Павел Ситников, Семен Елистратов и Виктор Ан, одержала победу с результатом 7 минут 5,316 секунды. На втором месте венгры, третьими стали спортсмены из Южной Кореи.

Семен Елистратов финишировал третьим на дистанции 1 000 метров. Однако российский спортсмен был дисквалифицирован за столкновение с Пак Чжи Воном из Южной Кореи. Кореец и стал бронзовым призером. Победу одержал китаец Хань Тяньи, на втором месте представитель Венгрии Шаоанг Лю.