11 детей у театра сбил сын бывшего высокого чина МВД

В Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в крупной дорожной аварии, где минувшим вечером один человек погиб, одиннадцать пострадали. Большинство тех, кто получили травмы, — дети. Они в сопровождении взрослых направлялись в театр. В ближайшее время следствие намерено предъявить водителю обвинение и просить суд избрать ему меру пресечения.

По этическим соображениям показать полностью записи самого ДТП и первых минут после невозможно. Но именно записи камер видеонаблюдения могут помочь поминутно восстановить обстоятельства этого происшествия. Возможный водитель — виновник аварии уже задержан.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Нижегородской области Юлия Склярова, водитель "тойоты", выезжая с прилегающей территории на улице Горького, пересек полосу встречного движения, столкнулся с "ауди" и припаркованным автомобилем, который и вылетел на тротуар.

По тротуару в этот момент шли дети. Они направлялись в местный ТЮЗ. Пострадали 11 девятиклассников, два сопровождавших их педагога. Вместе с детьми в театр шла мама одной из школьниц. Ее спасти врачам не удалось.

Дети уже получили необходимую медицинскую помощь. Заведующий отделением травматологии детской клинической больницы Нижегородской области Иосиф Шарипов рассказал, что мальчику, у которого в ДТП были сломаны обе голени, уже сделали операцию, его самочувствие удовлетворительное.

По данным местных СМИ, машина возможного виновника записана на бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Нижегородской области . За рулем в эту ночь был его сын. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования на месте. Возбуждено уголовное дело. Жизни детей ничего не угрожает. Но, возможно, им понадобится помощь психологов, чтоб прийти в себя после увиденного.