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8 декабря 201913:37

Владимирский вице-губернатор ушел в отставку

фото: zebra-tv.ru

Вице-губернатор Владимирской области Вячеслав Климанов покинул свой пост.

Как сообщила пресс-секретарь главы региона Ольга Петрова, Климанов ушел в отставку по собственному желанию. Дело в том, что в этом году он достиг пенсионного возраста. Последним днем работы вице-губернатора стало 6 декабря, пишет ТАСС.

Климанов был назначен на пост вице-губернатора Владимирской области 5 декабря 2018 года. Он также руководил областным представительством в Москве.

Ранее в отставку ушла временно исполняющая обязанности первого вице-губернатора Владимирской области Марина Чекунова. Она покинула свою должность в связи с переходом на другую работу на федеральном уровне.

Чекунова стала известна после того, как посетила Струнинскую больницу, коллектив которой озвучил свои проблемы во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ на жалобы на проблемы в больнице чиновница предложила медикам прежде "посмотреть на себя". Чекунова посоветовала врачам вместо просьб, обращенных к властям, повесить занавески и помыть полы в клинике.

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