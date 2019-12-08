Павел Колобков: дорожная карта по ВФЛА будет готова на следующей неделе

Министр спорта России Павел Колобков сообщил о ходе подготовки программы по устранению ВФЛА нарушений антидопинговых правил. По словам министра, дорожная карта будет готова на следующей неделе, после чего станет возможным ее согласование с РУСАДА.

Министерство спорта получило в пятницу вариант "Дорожной карты по устранению ВФЛА нарушений антидопинговых правил". Также в министерство переданы комментарии ВФЛА по документу "Перечень антикризисных предложений РУСАДА по восстановлению ВФЛА в правах". "Эта дорожная карта должна быть согласована с РУСАДА. Пока с РУСАДА ее не согласовали, но. надеюсь, что на следующей неделе все будет доведено до конца. После этого будет принято решение о проведении досрочной конференции ВФЛА", — приводит слова Павла Колобкова РИА Новости.

Глава министерства заявил, что Россия и министерство спорта озвучат свою позицию по ситуации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и возможным санкциям со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) уже после заседания исполкома ВАДА в Лозанне. "Дождемся понедельника. Я не хочу предварять никаких решений. Дождемся, и завтра донесем всю позицию России и министерства спорта", — сказал Павел Колобков.