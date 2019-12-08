Жириновский назвал виновных в "самом страшном преступлении"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал "самое страшное преступление в истории России". По мнению лидера российских либерал-демократов, это подписание Беловежского соглашения в 1991 году.

28 лет назад, 8 декабря 1991 года, руководителями, премьер-министрами и министрами иностранных дел России, Белоруссии и Украины подписано соглашение, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот документ вошел в историю как Беловежское соглашение. 25 декабря и президент СССР Михаил Горбачев сделал заявление о прекращении существования Союза ССР.

По мнению Жириновского, тогда руководители России (Борис Ельцин), Белоруссии (Станислав Шушкевич) и Украины (Леонид Кравчук) не имели "ни моральных, ни экономических оснований" заявлять о ликвидации Советского Союза. В своем телеграм-канале Жириновский напоминает, что история знает немало переворотов, однако "никто никогда не распускал страну". Назвав события 1991 года "захватом власти", Жириновский высказывает мнение, что их следствием стало насилие и огромное число жертв и разрушений.