Собянин не планирует расширения Москвы

Планов дальнейшего расширения Москвы нет. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

"Я вам ответственно заявляю, таких планов нет, — сказал мэр. — Дай Бог нам с Новой Москвой справиться".

При этом, по словам московского мэра, сейчас Новая Москва — это уже "достаточно продвинутая часть города", где есть и метро, и новые дороги, парки и скверы, новые рабочие места.