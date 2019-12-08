Столичная погода заставила метеорологов "задуматься"

Новая неделя начнется в Москве с очередной погодной аномалии.

Температура воздуха будет на 5-6 градусов выше нормы, это совсем не декабрьская погода. Положительные отклонения продержаться до середины недели, потом температура упадет до 0 градусов, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Снежный покров в столичном регионе обычно формируется в конце ноября. Но снега в столице не будет еще неделю: с юга идет область высокого давления. И метеорологи начали "задумываться".

По данным Гидрометцентра, в начале недели в столице сохранится оттепель. В понедельник и вторник днем ожидается 2-4 градуса тепла, в среду — 0-2 градуса тепла. Облачно и небольшие осадки, передает ТАСС.