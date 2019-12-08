Падение из окна: Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью Чулкова

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования родным и близким своего заместителя Глеба Чулкова, который погиб, выпав из окна с пятого этажа жилого дома в Тамбове.

В связи с гибелью Чулкова сотрудники Следственного управления СКР по региону проводят проверку.

ЧП произошло в субботу, 7 декабря, около 6 утра. Чулков выпал из окна квартиры своей матери, где находился под домашним арестом. Женщина позвонила в дежурную часть службы спасения. Выехавшая на место оперативно-следственная группа констатировала смерть, пишет РИА Новости.

Чулков, занимавший посты вице-губернатора и главы комитета по управлению имуществом Тамбовской области, был задержан в октябре по подозрению в совершении мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", находящегося в госсобственности. Чиновнику предъявили обвинение в покушении на мошенничество, суд отправил его под домашний арест.