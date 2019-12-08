Художник съел чужую работу стоимостью 120 тысяч долларов

Художник съел чужую арт-инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов. Экспонат под названием "Комедиант" выставлен на ярмарке искусства в Майями, его купил французский коллекционер, однако до нового обладателя предмет искусства дойти не успел.

Посетитель выставки-ярмарки – художник по имени Давид Датуна – съел его и назвал свой поступок арт-перформансом под названием "Голодный художник". Организаторы ярмарки поступок веселым не посчитали, банан заменили, а у инсталляции теперь дежурит полиция, передает телеканал "Россия 24".



Как сообщает агентство Bloomberg, это не первый проданный банан авторства Маурицио Каттеланы. Два экземпляра уже ушли с молотка, за 120 тысяч долларов каждый. Между тем, сам автор инсталляции заявил, что произведение искусства не испорчено. По его словам, банан – не предмет, а идея.