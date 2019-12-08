Собянин об МЦД: дешевле и быстрее, чем обычные электрички

В столице недавно заработали первые два Московских центральных диаметра. О важности этого проекта для города и области и о преимуществах МЦД перед обычными электричками рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" мэр Москвы Сергей Собянин.

МЦД — важный проект, который соединяет город и дает возможность пересадки на метро и другие виды транспорта, отметил столичный градоначальник. Даже сам подвижной состав на Московских диаметрах другого качества: запущены первые "Иволги", которые составляют порядка 40 процентов в общем объеме подвижного состава.

В течение примерно года-двух подвижной состав МЦД будет активно меняться, добавил Собянин. Проезд на центральных диаметрах дешевле и быстрее, чем на обычных электричках.