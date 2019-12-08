Очевидец запечатлел пылающие машины на месте гибели четырех человек под Оренбургом

В Сети опубликованы кадры с места огненного ДТП в Оренбургской области, где в воскресенье, 8 декабря, погибли четыре человека.

Как сообщалось ранее, на трассе Оренбург — Акбулак столкнулись два транспортных средства. После этого машины вспыхнули.

Известно, что от полученных травм скончались четыре человека. Очевидцы утверждают, что они не сумели выбраться из поврежденных автомобилей.

Кроме того, пострадали еще три человека.