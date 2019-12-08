Басков прокомментировал "недоразумения" с Ротару

Успешным назвал выступление певицы Софии Ротару на фестивале "Песня года" Николай Басков. Он отметил "невероятно горячий" прием, который оказали артистке российские слушатели, и назвал ее "заложницей непростых обстоятельств". Певец, также принимавший участие в записи передачи, заявил, что слушатели "как любили, так и будут любить" Ротару, ведь культурные связи сильнее политических недоразумений.

В декабре прошлого года Ротару отказалась ездить в Россию. Выступления певицы на корпоративных мероприятиях в Москве также были отменены. Отказ певицы от концертов связывали с введением на Украине военного положения тогдашним президентом Петром Порошенко. Певица не приняла участия в записи концерта "Песня года" в "Олимпийский". С 1973 года это второй случай, когда в главном итоговом песенном шоу не звучали песни в исполнении Ротару, за более чем 40-летнюю историю своего участия в этом телеконцерте певица пропустила лишь запись 2002 года. Ее песни выходили в финал "Песни года" 43 раза, а конкуренцию ей составляли только Иосиф Кобзон и Лев Лещенко.

В этом году певица решила вернуться в Россию и выступила в субботу в шоу, несмотря на не всегда положительную реакцию в соцсетях и СМИ на такое решение исполнительницы. Злые языки предполагали, что приезд в Россию на концерты связан с тем, что у певицы "деньги закончились". Хотя за участие в "Песне года" артисты не получают гонораров. Планируется выступление Ротару и на других новогодних концертах и корпоративах.

Запись "Песни года-2019" проходила на московском стадионе "Динамо".

"Я очень скучала", — сказала Ротару со сцены.

Видео выступления опубликовано на фан-странице артистки в Instagram. На кадрах видно, как поклонники певицы вручают ей букеты цветов.