Велогонщица Шмелева досрочно завершила выступление на этапе Кубка мира из-за травмы

В Новой Зеландии продолжается этап Кубка мира по велоспорту в трековых дисциплинах. Не сможет продолжить выступление российская спортсменка Дарья Шмелева, получившая серьезную травму.

Во время выступлений в кейрине Дарья упала и получила повреждения. У спортсменки выявлены переломы ребер. Как сообщил РИА Новости тренер Шмелевой у Дарьи перелом шести ребер и ушиб легкого. Транспортировать спортсменку пока нельзя, и она останется в новозеландской клинике.

Дарья Шмелева – один из лидеров сборной России. Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, четырехкратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы. К сожалению, нынешний сезон для Дарьи закончен, и пока неизвестно, когда она вернется в строй.