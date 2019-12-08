Поклонскую прозвали "железной леди Путина"

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталью Поклонскую в сербских СМИ называют не иначе как "железной леди Путина", сообщил депутат Народной скупщины (парламента) Сербии Александр Шешель.

Поклонская побывала в Сербии в составе крымской делегации. В рамках визита состоялись встречи с политиками и депутатами, также депутат поучаствовала в конференции, посвященной процессу признания мировым сообществом итогов крымского референдума. По словам Поклонской, большой честью для нее стало посещение храма Святого Саввы в Белграде, который восстанавливает Россия. Ей даже разрешили заложить один из камней в мозаике.

Сама Поклонская заявила, что будет относиться к новому прозвищу ответственно, более того, оно станет для нее хорошим стимулом, передает РИА Новости.